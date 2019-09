Man (55) aangehouden voor cold case uit 1997

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 55-jarige man uit Deurne aangehouden voor de moord op Eve Poppe in 1997. Een forensisch adviseur nam het dossier onder de loep.

Op aangeven van een buurvrouw belde de politie op 9 september 1997 aan bij het appartement van Eve Poppe, aan de spoorweg in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Het slachtoffer lag halfnaakt op haar bed en de sprei was doordrenkt met bloed, aldus een artikel dat destijds op de voorpagina van Gazet van Antwerpen verscheen. Uit de autopsie bleek dat de 38-jarige vrouw twaalf messteken kreeg in de borststreek en werd gewurgd met een touw.

Het onderzoek naar de dader liep vast. Maar begin dit jaar heropende het Antwerpse parket het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Eve Poppe. Een forensisch adviseur screende alle cold cases die verbonden zijn aan het Antwerpse parket. De nieuwe technieken van vandaag werden toegepast op onopgeloste moordzaken.

Opvallend: in 2018 werd op die manier al een oude moord opgelost, op Ariane Mazijn, uit 1992. Het Antwerpse parket laat nu weten dat de moordenaar van Mazijn óok de moordenaar van Poppe blijkt te zijn. De 55-jarige man was aangehouden voor de moord op Mazijn, en is nu door de onderzoeksrechter ook aangehouden voor de moord op Poppe.

De moorden vertonen sterke gelijkenissen: beide vrouwen werden halfnaakt en gewurgd gevonden in bed, met messteken in het lichaam.