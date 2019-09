Filmfestival Oostende verhuist

Het Filmfestival van Oostende slaat een jaar over, net als de Vlaamse filmprijzen, de Ensors. Het verschuift ook naar januari en er komen nog prijzen bij: de Jamies.

Geen Filmfestival Oostende volgend jaar: het tweede belangrijkste filmfestival van ons land slaat een jaartje over. In 2021 keert het festival terug in januari in plaats van, zoals gewoonlijk, in september. Zo verhuist het festival uit de buurt van Film Fest Gent, dat jaarlijks begin oktober plaatsvindt. Dat de twee festivals zo snel op elkaar volgden, was voor beiden al langer een hindernis: ze plukten voor een stuk ook uit dezelfde vijver van films om te programmeren. De betere spreiding was ook een vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat de festivals in Gent en Oostende ondersteunt met respectievelijk 900.000 en 220.000 euro.

‘We zijn tevreden met het ambitieuze plan dat Filmfestival Oostende indiende’, reageert Erwin Provoost, intendant van het VAF. ‘Het verplaatsen van de datum naar januari zorgt ervoor dat er een betere spreiding is in de festivalkalender, wat de publiekswerking ten goede zal komen.’

Met de nieuwe datum komt het festival wel weer dichter bij een ander festival: volgend jaar wordt voor het eerst een groot filmfestival in Antwerpen gehouden. Dat vindt plaats van 15 tot 20 maart, voorlopig zonder steun van het VAF.

Reculer pour mieux sauter, zoals ze nooit aan het zeetje zeggen: het Filmfestival Oostende zal na het sabbatjaar ook groeien. Tot nu toe beperkte het festival zich tot de zalen van Kinepolis in Oostende, maar vanaf dan zal het ook programmeren in De Grote Post en het Kursaal. Het festival overweegt overigens of het geen arthousecinema kan openen in de stad, als aanvulling op Kinepolis. Dat idee werd eerder ook al in Gent geopperd.

Prijzen

Ook de Vlaamse filmprijzen, de Ensors, verhuizen mee en slaan een jaartje over. Dat betekent dat de elfde editie van de Ensors zal kunnen putten uit een langere periode van films, lopende van 1 augustus 2019 tot 30 november 2020.

Maar er komen nog prijzen bij, waarop opnieuw de naam van James Ensor verschijnt. De Jamies zullen de Vlaamse online video’s bekronen. De prijzen komen er op initiatief van het filmfestival en Hurae, een organisatie van Hannes Coudenys, zelf ook een vlogger. ‘Hier wordt knappe content gemaakt die miljoenen views scoort op YouTube, Instagram en andere online kanalen’, aldus Coudenys in het persbericht. ‘Met de Jamies kunnen we de online sector eindelijk een voetstuk geven dat het verdient. Overigens zijn heel wat makers ook actief in de film- en tv-wereld. We geloven dan ook sterk in de kruisbestuiving tussen die sectoren.’

Het laatste Filmfestival Oostende in huidige vorm sluit morgenavond af met de tiende uitreiking van de Ensors.