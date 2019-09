Van Chili tot Australië: Clijsters is eens te meer wereldnieuws

De terugkeer van Kim Clijsters in het tennis beroert fans in alle uithoeken van de wereld. Van IJsland tot Cuba, van Japan tot Australië: alle media schrijven erover.

Niet alleen in België vielen mensen uit de lucht toen Kim Clijsters het nieuws van haar comeback aankondigde. De ex-nummer één was ook een hoofdpunt in het nieuws in Engeland, bij de BBC. Ze ging over de tongen in de Verenigde Staten, bij CNN en Fox News. En in Australië, waar ze een uitgebreide fanclub heeft, kreeg de Kimback veel aandacht.

Het comebacknieuws verspreidde zich uiteindelijk tot in de uithoeken van de wereld. Een overzicht van de krantenkoppen:

Visir, IJsland: ‘Clijsters keert terug naar de tennisbaan.’

Publimetro, Chili: ‘Kim Clijsters verrast de wereld en kondigt terugkeer naar proftennis aan op 36-jarige leeftijd.’

The Japan Times, Japan: ‘Ex-nummer één Kim Clijsters plant nieuwe comeback.’

Prensa Latina, het officiële staatsnieuwsagentschap van Cuba: ‘Belgische Clijsters keert in 2020 terug naar het professionele tenniscircuit’.

Independent Online, Zuid-Afrika: ‘Kim Clijsters plant comeback in 2020 na afwezigheid van zeven jaar.’

Foto: Photo News

De Britse openbare omroep liet ook online zijn tennisexpert aan het woord. ‘Het wordt interessant om zien’, voorspelt Russell Fuller. ‘Hoe zal de kampioene, bekend voor haar veelzijdige spel, geweldige returns en straffe bewegingsspel zich verhouden tot jongere en sterkere speelsters?’

Ook The New York Times ging dieper in op de terugkeer van de Belgische darling. ‘Alsof het vrouwentennis nog niet genoeg rijke verhaallijnen heeft, heeft nu ook nog eens Kim Clijsters bekendgemaakt dat ze in 2020 terugkeert’, schrijft de Amerikaanse sportjournalist Christopher Clarey.

In de VS hebben ze er een goed oog in. ‘Op dit moment in het spel en in haar leven klinkt dat veel gekker dan het is. Serena Williams, een van Clijsters’ vroegere rivalen, heeft een kind en staat nog altijd in de top tien. Ze haalde dit jaar de finales van de US Open en van Wimbledon. Zij is 38. Ook generatiegenote Svetlana Kuznetsova staat terug op plaats 65 van de wereld. Zij is 34.’