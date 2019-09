Spaans talent Alex Aranburu vervoegt Astana

Alex Aranburu rijdt de twee komende seizoenen voor Astana. Dat heeft de wielerformatie vrijdag laten weten. De 23-jarige Spaanse allrounder komt over van het procontinentale Caja Rural - Seguros RGA.

“Astana liet eerder al zien dat het renners helpt om de volgende stap in hun loopbaan te zetten”, reageert Aranburu. “Ik ben blij dat ik nu de grote stap naar het WorldTour-niveau kan zetten. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en hoop mijn potentieel te tonen.”

“Alex Aranburu is een interessante renner die op elk terrein uit de voeten kan”, legt algemeen manager Alexandre Vinokourov uit. “Hij heeft een goede sprint in de benen en kan ook in de heuvels en bergen iets neerzetten. Hij liet al enkele veelbelovende dingen zien, benieuwd wat hij in de WorldTour in zijn mars heeft. Alex zal onze ploeg versterken in grote rondes. Dit jaar is hij indrukwekkend in de Vuelta.”

Aranburu finishte dit jaar in de Ronde van Spanje, die zondag eindigt, in de achtste en twaalfde rit als tweede. Hij won ook een etappe in de Ronde van Burgos en het puntenklassement.