Alternatieve Nobelprijzen voor onderzoek naar pampermachine, pizza en testikels van postbode

Pizza heeft geen helend effect, hondenclickers helpen ook om studenten chirurgie op te leiden, Roemeens geld is het vuilst. Dat weten we dankzij de wetenschap. De onderzoekers ontvingen gisteren een ‘Ig Nobelprijs’, en 10 biljoen Zimbabwaanse dollar. Niets dus.

Voor onderzoek dat mensen eerst doet lachen en dan doet denken. Dat zijn de Ig Nobelprijzen. Ofwel: de Nobelprijzen voor onwaarschijnlijk onderzoek. Al voor de 29ste keer werden gisteren aan de Universiteit van Harvard de Ig Nobelprijzen uitgereikt, voor tien onderzoeken die onverwacht en fantasierijk zijn.

Zo kregen Italiaanse onderzoekers de prijs voor geneeskunde, voor hun pizza-onderzoek. Ze gingen de heilzame effecten van het Italiaanse gerecht na, en vonden er geen. Iraanse ontwikkelaars kregen een prijs voor een machine om de pampers van baby’s te verversen. Met de bedoeling om de baby ook echt in de machine te steken.

Amerikaans onderzoek naar de toepassing van conditionering bij studenten chirurgie. Ze pasten de ‘clickertraining’ voor honden toe bij de studenten. Succesvol.

Het bizarste onderzoek dat een prijs won, is dat van Roger Mieusset en Bourras Bengoudifa, die wilden weten of er een temperatuurverschil bestaat tussen de linkse en de rechtse teelbal. Conclusie: de linkse teelbal is warmer, maar alleen als mannen hun kleren aan hebben. Opvolgonderzoek lijkt nodig om nieuwe vragen op te lossen.

Verrassend economisch onderzoek werd in Nederland gevoerd, naar de bacteriën op bankbiljetten in verschillende landen. Blijkt dat Roemeens geld het vuilst is.

Ook de Ig Nobelprijzen hebben een laureaat voor de vredesprijs. Die ging dit jaar naar een internationaal team dat onderzocht welk lichaamsdeel het aangenaamst is om te krabben. Het blijkt om de enkel te gaan. Herkenbaar, niet?

Een overzicht van alle winnaars vindt u hier. Voor wie op die andere Nobelprijzen zit te wachten: die worden volgende maand uitgereikt.