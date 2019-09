Zidane bevestigt dat Hazard klaar is voor debuut bij Real Madrid: “We willen allemaal Eden zien”

“Eden Hazard zal er morgen bij zijn”, bevestigde coach Zinedine Zidane op de persconferentie van Real Madrid voor de wedstrijd van zaterdag, voor eigen volk tegen Levante.

“Het slechte nieuws is dat Luka Modric er niet bij zal zijn, het positieve is dat we spelers recupereren zoals Eden Hazard, James Rodrigues en Brahim Diaz.”

“Niet overhaasten”

Of Hazard bij zijn officiële debuut meteen in de basis zal starten, wilde de Fransman niet bevestigen. “We mogen niet overhaasten. Het gaat goed met Eden maar we moeten het kalm doen met hem, hij is nog maar sinds een week terug. We willen allemaal Eden zien, om te zien wat er zal gebeuren. Er is veel druk op hem met de hoge verwachtingen, maar we kennen de situatie en hij is klaar. En dat is het belangrijkste. Hij heeft zich klaargestoomd voor de partij, het wordt nu mijn taak te doseren met hem.”

Hazard blesseerde zich midden augustus aan de rechterdij tijdens de laatste training voor de competitieopener tegen Celta. Er werd toen een onbeschikbaarheid van drie tot vier weken vooropgesteld, waardoor hij ook moest afhaken voor de Rode Duivels. Sinds begin deze week trainde hij echter voluit mee bij Real.

Modric out

Modric kampt met een spierblessure en is twee à drie weken out, waardoor de middenvelder er tegen Club Brugge in de Champions League niet bij zal zijn. De 34-jarige middenvelder kwam terug van de Kroatische nationale ploeg met een blessure aan de adductoren in zijn rechterbeen. Blauw-zwart trekt op 1 oktober op de tweede speeldag naar Bernabeu . Ook Asensio is nog voor een langere tijd out.

Real Madrid staat na drie speeldagen slechts vijfde in Spanje met 5 op 9 na gelijke spelen tegen Villareal (2-2) en Valladolid (1-1). Enkel op de openingsspeeldag werd gewonnen op het veld van Celta (1-3). Eén troost voor de Koninklijke: Barcelona deed nog slechter met 4 op 9.