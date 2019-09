Bercow belooft parlementaire creativiteit ‘om te beletten dat Boris Johnson de wet negeert’

John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, zegt dat hij ‘parlementaire creativiteit’ aan de dag zal leggen om ervoor te zorgen dat premier Boris Johnson het wettelijke verbod op een no-deal-Brexit niet kan negeren.

Premier Johnson blijft herhalen dat hij de Brexit voltooid wil zien op 31 oktober, en dat met of zonder akkoord met de Europese Unie. Van uitstel wil hij niet weten. Johnson zei tijdens een toespraak zelfs dat hij ‘nog liever doodlag in een greppel’.

Hij gaat daarmee in tegen het Britse Lagerhuis, dat vlak voordat het tijdelijk werd opgeschort wettelijk liet vastleggen dat een Brexit alleen mag als er een akkoord is met Brussel. Is er op 31 oktober nog geen akkoord, dan moet de Brexit (opnieuw) worden uitgesteld.

Bercow, die er door regeringsleden al van werd beschuldigd dat hij de regels breekt om een uitstel van de Brexit te forceren, zegt nu dat het ‘verbazingwekkend’ is dat het idee wordt geopperd om niet te gehoorzamen aan de wet.

‘Als we dat punt benaderen, dan kan ik me voorstellen dat het parlement dat met brute kracht zal proberen te voorkomen’, zei Bercow donderdag tijdens een lezing voor een groep advocaten. ‘Als dat extra procedurele creativiteit vereist, kan ik garanderen dat dat zal gebeuren ook. Noch de huidige regelgeving, noch het tikken van de klok zal dat kunnen beletten.’

Bankoverval

Bercow, die na meer dan tien jaar voorzitterschap deze week aankondigde er binnenkort mee op te zullen houden, voegde daar nog aan toe dat een Brexit er alleen kan komen op een wijze die is goedgekeurd door de parlementsleden. De wet niet volgen, zou volgens hem een ‘verschrikkelijk voorbeeld’ voor de maatschappij zijn.

Bercow: ‘Weigeren om zoals wettelijk voorschreven een uitstel te vragen voor de Brexit omdat het volgens u de meest nobele manier is om uit de Europese Unie te stappen, is net als een bankoverval nobel vinden omdat het gestolen geld onmiddellijk zal worden gedoneerd aan een goed doel.’