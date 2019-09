Het Turkse Eskisehir is sinds kort een opvallend gebouw rijker, het Odunpazari Modern Museum. Zakenman en kunstverzamelaar Erol Tabanca engageerde het Japanse architectenbureau Kengo Kuma and Associates om een museum te ontwerpen voor de universiteitsstad, waar hij zijn eigen uitgebreide kunstcollectie kan onderbrengen. Hoofdarchitect Yuki Ikeguchi liet zich voor het ontwerp van de opeengestapelde houten dozen leiden door de traditionele houten Ottomaanse woningen in de buurt, en de geschiedenis van Eskisehir in houthandel. Bedoeling is dat het museum vooral zal focussen op Turkse kunst, maar er is ook plaats voor internationale artiesten. Op de openingstentoonstelling is bijvoorbeeld ook werk van de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck te zien.