Twintiger gedagvaard na uiten vreugde op sociale media om neergeschoten politieman

Het parket van Brussel vervolgt een twintiger die na de schietpartij in Luik van afgelopen maandag, waarbij een politieagent zwaargewond raakte, op sociale media had gepost dat hij ‘blij was dat een agent was overleden’. De agent verkeert nog steeds in kritieke toestand.

Een politieagent van de interventiedienst van de politiezone Luik raakte maandagochtend zwaargewond toen hij werd neergeschoten tijdens een routinecontrole.

Diezelfde middag ontving de federale gerechtelijke politie via sociale media een screenshot van verschillende beledigende berichten op sociale media, geplaatst door een gebruiker met het pseudoniem H.B. Zo had hij naar aanleiding van mediaberichten dat het slachtoffer hersendood was verklaard, gepost dat hij ‘blij was dat de Luikse politieman was overleden’ (sic).

De korpschef van de lokale politie van Luik diende een klacht in tegen de persoon met pseudoniem H.B. wegens laster en eerroof jegens een gesteld lichaam, zoals voorzien in het strafwetboek. Daarop opende het parket van Brussel een opsporingsonderzoek. De auteur van de berichten kon geïdentificeerd worden als O.E.B., een twintigjarige man.

Hij werd een dag na de feiten, op 10 september 2019, van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de politie en de procureur des Konings. O.E.B werd onmiddellijk gedagvaard en moet op 1 oktober verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel. De twintiger riskeert een maximale gevangenisstraf van een jaar.