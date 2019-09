Volledige bemanning uitgebrande boot Californië lag te slapen toen brand uitbrak

De volledige bemanning van de boot met amateurduikers die begin september vuur vatte en zonk voor de kust van Californië, lag te slapen op het moment dat de brand uitbrak. Federale wetgeving verplicht nochtans dat er altijd tenminste een bemanningslid wakker is. Bij de ramp kwamen 34 mensen om het leven.

Donderdag werd het wrak van het schip, de Conception, gelicht van de zeebodem, vlakbij het eiland Santa Cruz, voor de kust van Santa Barbara in Californië. Op televisiebeelden is te zien hoe de verkoolde overblijfselen van het 23 meter lange schip werden overgeladen op een groter schip en werden weggebracht naar een niet nader genoemde locatie, waar een gerechtelijk onderzoek zal gehouden worden.

Het schip vatte vlam in de vroege ochtend van 2 september. Daarbij kwamen 33 passagiers en een bemanningslid om het leven. Zij lagen benedendeks te slapen. Volgens de autoriteiten van Santa Barbara stikten zij door de rook.

De zes bemanningsleden van de Conception lagen op dat moment te slapen, vijf in slaapplaatsen achter het stuurhuis en de zesde in een stapelbed benedendeks, zo staat in een voorlopig verslag over de ramp van de National Transportation Safety Board. Dat is in strijd met federale wetgeving, die verplicht dat er altijd tenminste een bemanningslid wakker is.

De vijf bemanningsleden die de ramp overleefden, hebben onderzoekers verklaard dat het te laat was om nog opvarenden te redden toen ze wakker werden en beseften dat het schip in brand stond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de crew kampte de boot niet met technische problemen. De Amerikaanse kustwacht zou volgens Reuters echter onderzoeken of het vuur werd veroorzaakt door opladers die in de slaapvertrekken werden gebruikt.