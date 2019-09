Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet verbaasd dat er de komende jaren nieuwe teams geïnteresseerd zullen zijn om in de Formule 1 te stappen.

Momenteel zijn er tien teams in de Formule 1 en als we Racing Point buiten beschouwing laten, omdat het eigenlijk een voortzetting van het vroegere Force India betreft, is Haas in 2016 het laatste nieuwe team dat de F1 kwam vervoegen.

Met de nieuwe regels voor 2021 in het achterhoofd is het niet ondenkbaar dat er de komende jaren nieuwe geïnteresseerde teams zich zullen aanbieden, Toto Wolff acht de kans alvast reëel.

"Het businessmodel voor Formule 1-teams zal veranderen met de invoering van het budgetplafond in 2021", aldus Wolff. "Er zullen aanzienlijke besparingen zijn voor de topteams, en ik denk dat de prestatiekloof kleiner zal worden. Er zal een kans zijn om de verliezen te beperken, of zelfs winstgevend te worden."

"Voorbeelden hiervan zijn te zien in de VS. Ik denk dat je, in tegenstelling tot vandaag, niet alleen je eigen Formule 1-team zal hebben om marketing redenen, of als individuele investering. Het zal een echte onderneming worden. Dat zal gebeuren, dus het verbaast me niet dat er belangstelling is van potentiële investeerders of teameigenaren".

De inschrijvingen voor 2021 zijn officieel nog niet open maar met Panthera is er toch al een project met concrete plannen om in de F1 te stappen. Projectleider van Panthera Benjamin Durand liet al aan ‘Motorsport-Total’ weten dat er al een kleine groep van ingenieurs is samengesteld met het oog op een instap in 2021 maar dat ze de nieuwe regels willen afwachten.

Volgens Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, is Panthera niet de enige kandidaat: "We hebben een verrassend groot aantal teams die interesse tonen", vertelt hij aan ‘Sky Sports’. "Maar we hebben hen verteld dat we eerst de nieuwe regels willen invoeren om de situatie te stabiliseren.”

"Dit moet eerst worden afgerond voordat we op zoek gaan naar nieuwe teams. Met de tien teams die we nu hebben, denk ik dat tien gezonde teams eigenlijk al genoeg zijn. Als we meer teams willen krijgen, moeten ze echt een bijdrage leveren aan de show. We moeten leren van de geschiedenis omdat er zoveel kleine teams kwamen en gingen."

"Ze hebben niet bijgedragen aan de Formule 1. Dat is waarom wij ons eerst op 2021 moeten concentreren en dan zien of er kansen voor nieuwe teams zijn," besluit Brawn.

Daarmee doelt Brawn op HRT, Caterham en Manor die in 2010 als nieuwe teams de F1 kwamen vervoegen maar nooit echt een meerwaarde waren.

