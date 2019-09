Eerst regen, dan zonneschijn

Er trekt vrijdag een zwakke regenzone over het land, van de kust richting de Ardennen. Rond de middag verschijnen er opklaringen in het noordwesten, na de middag wordt het ook elders droog en zonniger.

Alleen in de Ardennen blijft de regen een groot deel van de dag hangen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Ardennen en 21 graden in Vlaanderen. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het rustig en fris, met in de meeste streken een lichtbewolkte tot heldere hemel. De minima schommelen tussen 6 en 13 graden.

Zaterdag is het vrij zonnig en erg zacht met enkele stapelwolken, bij maxima tussen 19 en 23 graden. Ook zondag blijft het zacht en zonnig met maxima van 19 tot 23 graden. In de loop van de avond en nacht neemt de bewolking wel toe vanaf het noordwesten en tegen de ochtend bereikt een zwakke regenzone de kust.

Die regenzone trekt maandag opnieuw van de kust naar de Ardennen. De temperaturen kunnen nog oplopen naar 16 tot 21 graden. Dinsdag wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en kans op buien. Het wordt frisser met maxima rond de 15 graden.