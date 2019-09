Cuba beschuldigt Twitter van censuur ‘made in the USA’

De tijdelijke opschorting van tientallen overheids- en media-accounts tijdens een belangrijke aankondiging van de Cubaanse president, wekt wrevel.

De Cubaanse autoriteiten beschuldigen Twitter van censuur. Aanleiding is de tijdelijke opschorting van tientallen accounts van Cubaanse staatsmedia en officiële instanties woensdag avond. Dat gebeurde net toen president Miguel Diaz-Canel live op televisie waarschuwde voor een energiecrisis als gevolg van Amerikaanse sancties. De distributie van diesel in het bijzonder wordt hard getroffen door de Amerikaanse strafmaatregelen tegen Venezuela, Cuba’s belangrijkste leverancier.

De Cubaanse overheid beticht Twitter van een operatie ‘made in the USA’ met als doel Cuba ‘het zwijgen op te leggen’. De Cubaanse Unie voor Journalisten sprak over een ‘massale censuur’ en over een ‘duidelijk geplande cyberoorlog met als doel de vrije meningsuiting in Cuba te beperken.’

Manipulatie

Twitter verdedigde zich met het argument dat er schendingen plaatsvonden van zijn regels, meer bepaald van de richtlijnen rond manipulatie. Die verbieden dat gebruikers het discours kunstmatig beïnvloeden door meerdere accounts te bezigen.

De Cubaanse overheid beschouwt het internet naar eigen zeggen als een ‘instrument ter verdediging van de revolutie’. Cuba krijgt echter regelmatig kritiek van ngo’s om zijn buitensporige controle van sociale media. Onafhankelijke journalistiek is in Cuba niet legaal, maar wordt wel gedoogd. De websites van verschillende alternatieve, kritische media worden er geblokkeerd. ‘De daders van censuur worden gecensureerd’, riep Coco Fusco, een Cubaans-Amerikaanse artiest dan uit.

Tegelijk bleef ook Twitter niet van kritiek gespaard. ‘Dat de Cubaanse overheid valse accounts creëert, betekent nog niet dat al haar accounts vals zijn’, oordeelde Elaine Diaz Rodriguez, van het onafhankelijke Periodismo de Barrio.