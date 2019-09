Schutter van El Paso riskeert doodstraf

Patrick Crusius, de man die in augustus het vuur opende op een shoppende menigte in Texas, wordt beschuldigd van moord. Daarmee riskeert de aanhanger van 'white supremacy' de doodstraf.

Patrick Crusius, de man die in augustus het vuur opende op een shoppende menigte in een winkelcentrum in Texas, wordt beschuldigd van moord. Bij de schietpartij vielen 22 doden en meer dan twintig gewonden. Als Crusius schuldig wordt bevonden, riskeert de 21-jarige man de doodstraf.

White terrorism

De schietpartij wordt behandeld als binnenlands terrorisme. Onderzoek toont aan dat de schutter tijdens zijn aanval vooral Mexicanen wilde doden. De jongeman reed meer dan tien uur van zijn woonplaats Allen, een voorstad van Dallas, naar de grensstad El Paso (Texas) om te komen moorden. Na zijn arrestatie sprak Crusius openlijk met de politie. Hij zag ook af van zijn zwijgrecht. ‘Ik ben de schutter’, sprak hij toen hij zich overgaf.

Negentien minuten voor het bloedbad begon, verscheen op de haatwebsite 8chan een racistisch ‘manifest’ van Crusius' hand, waarin van een nakende aanval op latino’s sprake was. In het pamflet ging de jongeman wild tekeer tegen ‘de invasie van Texas door latino’s’, en stelde hij een plan voor om de VS op te delen in aparte territoria per ras.

De schietpartij wakkerde het debat over 'white terrorism' tegen andere rassen of religies en de rol van het internet daarin, aan.