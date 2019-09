Antwerpse politie neemt 6,5 meter lange tijgerpython in beslag

Het dier verbleef in een veel te klein terrarium.

De Antwerpse lokale politie heeft donderdag een tijgerpython van maar liefst 6,5 meter lang uit een woning gehaald. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek namen de slang mee, omdat het dier in een veel te klein terrarium verbleef. Er waren vijf volwassen mannen nodig om de 80 kilo zware kolos naar buiten te dragen.

‘Het terrarium voldeed niet als huisvesting: het was te klein en beschikte slechts over fragiele schuifraampjes van enkel glas als afsluiting’, liet de dienst leefmilieu van de lokale politie weten. ‘Als het dier ooit in een hongerige bui was ontsnapt en onderweg een kind was tegengekomen, waren de gevolgen mogelijk niet te overzien.’

De eigenaar van de python riskeert een geldboete. De man was erg onder de indruk van het plotse gedwongen afscheid. Hij zorgde al meer dan twintig jaar voor het dier, dat ondanks zijn te kleine woonst in goede gezondheid verkeerde.

Vanaf 1 oktober mogen tijgerpythons niet langer als huisdier worden gehouden.