Docu in de maak Het productiehuis De Mensen werkt al zes maanden aan een documentaire over de comeback van Kim Clijsters. Waar en wanneer het resultaat te zien zal zijn, is niet duidelijk. De Mensen, bekend van programma’s als Beau Séjour, Blokken en Undercover, regisseerde ook het filmpje waarin Kim haar comeback aankondigde. Maar dat is slechts een voorsmaakje. Een ploeg filmt de terugkeer naar de top al zes maanden. Er is ook al interesse van zenders uit binnen- en buitenland, maar wie de documentaire zal uitzenden, is nog niet duidelijk. ‘Alles is mogelijk’, klinkt het. ‘Under­cover werd bijvoorbeeld uitgezonden op één en op Netflix. Ook dat is nu niet uitgesloten.’ In 2014 kon het ­productiehuis Kim al strikken voor een exclusief interview. Ben Crabbé zocht de tennisster toen thuis op voor het programma Karakters. (tj)

Brussel41 WTA-titels, waaronder vier grand slams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011), één comeback en twintig weken nummer één van de wereld. Kim Clijsters schreef in een carrière van twaalf jaar een knap palmares bijeen, maar op haar 36ste wil ze er toch nog een hoofdstuk aanbreien.

‘De voorbije zeven jaar was ik voltijds moeder. En ik hou ervan’, verklaart Clijsters, die drie kinderen heeft, op Facebook. ‘Maar ik was ook graag een professionele tennisster. Ik heb dat gevoel gemist. Dus, wat als ik de twee zou proberen te combineren? Laten we het doen. Laat ik nog één keer terugkomen. Ik zie jullie in 2020.’

Op de website van de WTA (Women’s Tennis Association) geeft Clijsters meer uitleg bij haar comeback. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen. Voor mij is het eerder een uitdaging. Ik wil opnieuw sterk zijn’, zegt ze. ‘Enkele vrienden willen de marathon van New York lopen voor hun vijftigste, ik hou zelf gewoon van tennis. De liefde voor de sport is nog altijd groot. Maar de vraag is of ik nog altijd het niveau kan halen dat ik wil halen. Dit is mijn marathon.’

‘Hoewel er mij de volgende vier maanden veel werk wacht, is mijn grootste motivatie de persoonlijke uitdaging, zowel fysiek als mentaal. Ik wil mezelf opnieuw testen. Op mijn 36ste voel ik mij te jong om nu al met pensioen te zijn. Er zijn zoveel inspirerende atleten en moeders die in competitie zijn. Ik kan niet wachten om na te gaan wat er mogelijk is nadat je drie kinderen hebt gekregen.’

‘Blijven vechten’

‘Momenteel hebben de trainingen de voorbije maanden mij alleen maar extra energie gegeven. Ik hou ervan om mezelf te pushen. Ik heb mezelf erover verbaasd hoe makkelijk het voor mij is om tijdens de zware trainingen door te zetten en te blijven vechten. Dat geeft heel veel voldoening. Maar misschien heb ik er over enkele maanden wel spijt van.’

Clijsters hoopt in januari haar terugkeer te kunnen vieren tijdens de toernooien in Australië. Sinds begin dit jaar is ze opnieuw aan het trainen met ex-coach Carl Maes. Ze legde al enkele geslaagde fysieke tests af, onder meer in mei op het gras van Wimbledon. ‘Ik zou graag begin 2020 weer in het circuit komen, maar als ik in december voel dat ik er nog niet klaar voor ben, ga ik niet naar Australië. Ik wil me eerst op het niveau voelen waarop ik wil zijn. Ik heb nog drie en een halve maand om beter te worden.’

Om haar familie een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, zal Clijsters haar wedstrijdkalender niet al te vol plannen. ‘Mijn hoofd moet leeg zijn om de kinderen thuis achter te kunnen laten en naar de training te kunnen gaan. Als ik voel dat een wedstrijd problemen zal geven voor de kinderen, zal ik niet spelen. Dan wacht ik gewoon tot het opnieuw past.’

Wildcards

Als voormalig nummer één en grandslamwinnares mag Clijsters wildcards aanvragen voor toernooien. Ze hoeft niet vanaf nul te beginnen en een verplicht minimum­aantal toernooien per jaar te spelen.

Maar gelooft Clijsters zelf dat ze opnieuw de top van het vrouwentennis kan bestormen? ‘Dat weet ik pas als ik opnieuw tegenover de toppers van nu aan het net sta. Op de voorbije US Open dacht ik bij sommige matchen: no way, dat niveau haal ik niet meer. Omdat ze de bal veel harder lijken te slaan dan in mijn tijd. Eigenlijk had ik dat gevoel vroeger ook al toen ik zelf nog in de top vijf stond. Maar als ik dan tegenover die meisjes stond, merkte ik dat die bal toch niet zo hard ging als het leek op tv.’