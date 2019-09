Vrouwen van Anderlecht slepen na rode kaart nog gelijkspel uit de brand in knock-outfase Champions League

De vrouwenploeg van Anderlecht is donderdagavond in zijn debuutmatch in de knock-outfase van de Champions League op een gelijkspel blijven steken. In het Lotto Park eindigde de heenwedstrijd in de halve finales tegen het Kazachse BIIK-Kazygurt op 1-1. De terugmatch in Simkent vindt woensdagnamiddag 25 september plaats.

Anderlecht slaagde er voor het eerst in om zich via de groepsfase de plaatsen voor de eindronde van het kampioenenbal. Met Kazygurt lootten de vrouwen van coach Patrick Wachel een haalbare tegenstander, die eveneens poules moest overleven om de knock-outfase te halen.

In de eerste helft viel er weinig te beleven in het Astridpark. Pas na de pauze barstte de partij los. Na een overtreding van Sheryl Merchiers ging het leer op de stip. De Kazachen kwamen zo via Litvinenko (54.) op voorsprong. Laura Rus was aan de rust ingevallen, maar zou slechts twintig minuten voetballen. De Roemeense werd ingebracht om doelpunten te maken, maar werd in de 66e minuut met twee keer geel van het veld gestuurd.

Foto: Photo News

Paars-wit bleef echter niet bij de pakken zitten. Britt Vanhamel (71.), de zus van Beerschot-doelman Mike, kopte uit een hoekschop de gelijkmaker binnen. Charlotte Tison miste tien minuten voor tijd nog de winnende treffer voor Anderlecht, dat vol risico op zoek ging naar winst.

Foto: Photo News

De terugwedstrijd wordt over twee weken, op 25 september in Kazachstan gespeeld. De aftrap is voorzien om 12u00 Belgische tijd.

Tessa Wullaert met Manchester City vlot voorbij Lugano

De vrouwen van Manchester City wonnen donderdagavond wel hun heenwedstrijd in de zestiende finales van de Champions League. De ploeg van Red Flame Tessa Wullaert nam op verplaatsing met 1-7 de maat van het Zwitserse Lugano. Davina Philtjens werd met Fiorentina getrakteerd op een bolwassing.

Manchester City greep de thuisploeg meteen bij de keel, maar toch stond het aan de rust 1-1. Drie keer trof de Engselse vicekampioen de paal, terwijl Lugano genoeg had aan een kans. Na de pauze stelden de Citizens orde op zaken. Wullaert, die op de bank startte en een kwartier voor het einde in de ploeg kwam, aanschouwde hoe haar ploegmaats de terugwedstrijd overbodig maakten. De terugmatch in Manchester is gepland op woensdag 25 september. Twee seizoenen geleden bereikte City nog de halve finales. Daarin was eindwinnaar Lyon met 0-1 te sterk. Wullaert bereikte toen de finale met Wolfsburg, dat ook de duimen moest leggen voor de Franse topclub (4-1 verlies).

Eerder op de avond ging Davina Philtjens met Fiorentina kansloos onderuit tegen Arsenal. De heenwedstrijd in Firenze verloor de Red Flame, die de match vol maakte, met 0-4. De terugmatch vindt plaats op donderdag 26 september op Meadow Park in Borehamwood. Fiorentino bereikte de voorbije twee seizoenen telkens de achtste finales.