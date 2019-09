Tussen de betogers in Hongkong: wat staat er op het spel?

De betogers in Hongkong komen op straat voor vrijheid. Maar ze willen ook een signaal sturen aan de rest van de wereld. Buitenlandjournaliste Giselle Nath trok erheen.

In 1997 werd Hongkong, als voormalige Britse kolonie, teruggegeven aan China. Met de belofte dat China de stad in ieder geval vijftig jaar met rust zou laten – Hongkong bestuurt zichzelf. En daardoor lijkt het totaal niet op de rest van het land. In Hongkong heb je vrijheden die in de rest van China ondenkbaar zijn. Maar aan die vrijheden dreigt een einde te komen. Al jarenlang probeert China de controle over Hongkong weer in handen te krijgen. En daartegen komen de Hongkongers de straat op. Buitenlandjournaliste Giselle Nath ging kijken.

