Europa voelt niets voor nieuwe Brexit-onderhandelingen

Er is geen reden om al opnieuw formeel te gaan onderhandelen over de manier waarop de Brexit moet gebeuren. Groot-Brittannië heeft immers nog geen ‘wettelijk en werkbaar’ alternatief voorgesteld, is de conclusie van Europees onderhandelaar Michel Barnier.

Barnier zei dat in een gesprek met de fractieleiders in het Europees Parlement, aldus The Guardian. Zes maand na het veelvuldig afgeschoten akkoord tussen voormalig premier Theresa May en de Europese Commissie ligt er volgens hem nog geen alternatief voor de zogenaamde backstop op tafel.

Er is dan ook weinig reden om optimistisch te zijn over een akkoord voor de Europese top op 17 en 18 oktober. ‘We zullen de komende weken zien of de Britten in staat zijn ons concrete geschreven voorstellen te doen, die juridisch werkbaar zijn’, benadrukte Barnier.

Over een verlenging van de Brexit-termijn bleef de Fransman diplomatisch. ‘De Raad van Europa zal zich daar moeten over uitspreken als die verlenging gevraagd wordt’.

In principe verdwijnt Groot-Brittannië op 31 oktober uit de Europese Unie. De Britse premier Boris Johnson liet vorige week nog weten dat hij liever ‘dood in een gracht’ ligt dan een nieuw uitstel aan te vragen.