PS en MR stemmen in met deelname aan Waalse regering

De leden van PS en MR hebben zoals verwacht deelname aan de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap goedgekeurd. Zowel bij de socialisten als bij de liberalen was de instemming bijna unaniem. Bij Ecolo, dat vanavond ook stemt, ligt het akkoord wel gevoeliger.

De afgevaardigden van de PS hebben in Jambes quasi unaniem de deelname van de socialistische partij aan de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap goedgekeurd. De leden van MR schaarden zich in Namen achter het akkoord.

Het bereikte akkoord bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d’exellence).

Wie aan het hoofd van de regering komt de staan ligt formeel nog niet vast, maar zowel de Waalse regering als de regering van de Franse Gemeenschap krijgt een PS’er aan het hoofd, zo maakte

Michel

Bij de opening van het MR- congres hamerde partijvoorzitter Charles Michel bij de ongeveer 400 aanwezigen op de liberale accenten in de regeerakkoorden. 'Ondernemingszin en de zin voor initiatief zijn de motoren voor economisch succes, sociale cohesie en om de klimaatuitdaging aan te gaan', zei de ontslagnemende premier en toekomstige voorzitter van de Europese Raad.



Hoofdonderhandelaar Willy Borsus onderstreepte dat er in de nieuwe legislatuur geen nieuwe belastingen zullen ingevoerd worden. Net als Michel zette de uittredende minister-president van het Waalse Gewest ook de verdere ontwikkeling van de regionale luchthavens van Charleroi en Luik in de verf, als motoren voor jobcreatie.

Ministers



Borsus weigerde in te gaan op zijn persoonlijke toekomst. De leiders van de drie coalitiepartners zitten donderdagavond nog samen in Namen om de verdeling van de bevoegdheden te beslechten en de namen van de ministers in te vullen. Michel liet aan enkele journalisten verstaan dat het nog niet zeker is dat die namen donderdagavond reeds gekend zullen zijn. PS-onderhandelaar Elio Di Rupo maakte bij het voorstellen van het akkoord wel duidelijk dat de leiders van beide regeringen PS'ers zullen zijn.