Primoz Roglic komt steeds dichter bij eindwinst in Vuelta: hoe staat hij ervoor en wat staat hem nog te wachten?

Primoz Roglic verdedigde donderdag andermaal met verve zijn leiderstrui in de Vuelta. Hij kwam niet in de problemen in de voorlaatste bergrit en moet enkel zaterdag nog weten te overleven. Donderdag finishte hij als tweede en graaide hij nog enkele bonificatieseconden mee, waardoor hij nu 2:50 voor heeft op Alejandro Valverde.

“Het was opnieuw een lastige etappe met een pittige finale”, vertelt Roglic. “Het team was echt dik in orde en zelf voelde ik me ook erg goed. Woensdag hebben ze vanaf kilometer nul à bloc gekoerst. Toen Lopez aanviel op de voorlaatste klim, was ik weliswaar alleen, maar hadden we wel Neilson Powless nog vooraan en die wachtte me op. In de finale was het aan mij. Ik had goede benen en kwam niet in de problemen.”

Zondag wordt er enkel nog gesprint in Madrid, vrijdag staat een overgangsrit op het programma en zaterdag volgt de laatste bergrit.

De overgangsrit van vrijdag Foto: lavuelta

De (laatste) bergrit van zaterdag Foto: lavuelta

“Elke dag is belangrijk”, weer de Sloveen. “We hebben woensdag ons lesje geleerd en ik verwacht nog elke dag volop koers. Ik verwacht geen gemakkelijke dag meer. We moeten nog altijd de focus houden tot in Madrid, daar ligt de echte eindstreep. Waarschijnlijk ben ik zelf mijn grootste concurrent. We zijn weer een dag dichter bij de zege. Het was zwaar, maar uiteindelijk wel weer een goede dag voor mij en de ploeg en we mogen optimistisch zijn.”

De stand:

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) 2829,2 km in 71u16:54 (gem. 39,68 km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 02:50

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 03:31

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 04:17

5. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 04:49

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 07:46

7. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 09:46

8. Carl Fredrik Hagen (Noo/LTS) 11:50

9. James Knox (GBr/DQT) 12:44

10. Marc Soler (Spa/MOV) 21:09

11. Mikel Nieve (Spa/MTS) 22:16

12. Jakob Fuglsang (Den/AST) 22:29

13. Dylan Teuns (Bel/TBM) 23:58

14. Sergio Higuita (Col/EF1) 32:09

15. Hermann Pernsteiner (Oos/TBM) 33:49

16. Ion Izagirre (Spa/AST) 36:48

17. Ruben Guerreiro (Por/TKA) 40:14

18. Nicolas Edet (Fra/COF) 43:00

19. Esteban Chaves (Col/MTS) 43:11

20. Kilian Frankiny (Zwi/GFC) 47:25

21. Robert Gesink (Ned/TJV) 56:20

22. Sepp Kuss (VSt/TJV) 1u02:46

23. Tao Geoghegan Hart (GBr/INS) 1u02:52

24. Oscar Rodriguez (Spa/EUS) 1u04:10

25. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 1u07:42

26. Neilson Powless (VSt/TJV) 1u14:08

27. Ben O’Connor (Aus/TDD) 1u14:48

28. Martijn Tusveld (Ned/SUN) 1u16:30

29. Francois Bidard (Fra/ALM) 1u16:38

30. Peter Stetina (VSt/TFS) 1u18:37

31. George Bennett (NZe/TJV) 1u27:11

32. Niklas Eg (Den/TFS) 1u31:00

33. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 1u32:52

34. Geoffrey Bouchard (Fra/ALM) 1u33:45

35. Wout Poels (Ned/INS) 1u37:18

36. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 1u38:14

37. Cristian Rodriguez (Spa/CJR) 1u40:55

38. Louis Meintjes (ZAf/TDD) 1u43:41

39. Pierre Latour (Fra/ALM) 1u46:11

40. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 1u50:52

41. Tobias Ludvigsson (Zwe/GFC) 1u51:14

42. Sergio Henao (Col/UAD) 1u54:45

43. Daniel Navarro (Spa/TKA) 1u54:54

44. Daniel Martinez (Col/EF1) 1u56:23

45. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 1u57:28

46. Benjamin King (VSt/TDD) 1u59:19

47. Antonio Pedrero (Spa/MOV) 1u59:48

48. Sebastian Henao (Col/INS) 2u02:13

49. Nélson Oliveira (Por/MOV) 2u03:00

50. Mikel Bizkarra (Spa/EUS) 2u03:50

51. Lawson Craddock (VSt/EF1) 2u08:15

52. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 2u12:00

53. David De La Cruz (Spa/INS) 2u14:16

54. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 2u16:23

55. Damien Howson (Aus/MTS) 2u17:35

56. Tsgabu Grmay (Eth/MTS) 2u17:36

57. Rémi Cavagna (Fra/DQT) 2u17:39

58. Matteo Fabbro (Ita/TKA) 2u21:01

59. Valerio Conti (Ita/UAD) 2u21:20

60. Gorka Izagirre (Spa/AST) 2u22:28

61. Zdenek Stybar (Tsj/DQT) 2u22:33

62. Imanol Erviti (Spa/MOV) 2u22:36

63. Pawel Poljanski (Pol/BOH) 2u23:50

64. Dario Cataldo (Ita/AST) 2u25:40

65. Darwin Atapuma (Col/COF) 2u27:08

66. Nicholas Schultz (Aus/MTS) 2u28:09

67. Sander Armée (Bel/LTS) 2u32:00

68. Nikias Arndt (Dui/SUN) 2u35:39

69. Mikel Iturria (Spa/EUS) 2u39:08

70. Clément Chevrier (Fra/ALM) 2u39:13

71. Omar Fraile (Spa/AST) 2u39:25

72. Sergio Pardilla (Spa/CJR) 2u39:42

73. Quentin Jauregui (Fra/ALM) 2u40:13

74. Jonas Koch (Dui/CCC) 2u40:30

75. Steff Cras (Bel/TKA) 2u42:18

76. Dorian Godon (Fra/ALM) 2u44:57

77. Héctor Saez (Spa/EUS) 2u45:37

78. Owain Doull (GBr/INS) 2u46:56

79. Mark Padun (Oek/TBM) 2u48:10

80. Tim Declercq (Bel/DQT) 2u48:12

81. Steve Morabito (Zwi/GFC) 2u49:03

82. Pavel Kochetkov (Rus/TKA) 2u50:23

83. Jacopo Mosca (Ita/TFS) 2u52:32

84. Tomasz Marczynski (Pol/LTS) 2u53:25

85. José Herrada (Spa/COF) 2u54:15

86. Romain Seigle (Fra/GFC) 2u54:31

87. Cyril Barthe (Fra/EUS) 2u54:33

88. Silvan Dillier (Zwi/ALM) 2u56:35

89. Bruno Armirail (Fra/GFC) 2u58:36

90. Salvatore Puccio (Ita/INS) 2u59:05

91. Clément Venturini (Fra/ALM) 3u00:24

92. Fernando Barcelo (Spa/EUS) 3u02:37

93. Francisco Ventoso (Spa/CCC) 3u03:04

94. Edvald Boasson Hagen (Noo/TDD) 3u03:13

95. Dion Smith (NZe/MTS) 3u05:08

96. Jorge Arcas (Spa/MOV) 3u05:32

97. Alex Aranburu (Spa/CJR) 3u06:44

98. Ricardo Vilela (Por/BBH) 3u11:39

99. Nicholas Dlamini (ZAf/TDD) 3u13:40

100. Marco Marcato (Ita/UAD) 3u14:17

101. Casper Pedersen (Den/SUN) 3u16:55

102. Jonathan Lastra (Spa/CJR) 3u18:00

103. Sergey Chernetsky (Rus/CJR) 3u21:30

104. Sam Bewley (NZe/MTS) 3u21:39

105. Ian Stannard (GBr/INS) 3u22:44

106. Michael Storer (Aus/SUN) 3u24:13

107. Jetse Bol (Ned/BBH) 3u26:20

108. Harm Vanhoucke (Bel/LTS) 3u27:44

109. Robert Power (Aus/SUN) 3u28:18

110. Luka Pibernik (Sln/TBM) 3u29:27

111. Damien Touzé (Fra/COF) 3u31:10

112. Luis Angel Maté (Spa/COF) 3u31:27

113. Oscar Cabedo (Spa/BBH) 3u33:11

114. Domen Novak (Sln/TBM) 3u34:26

115. Willie Smit (ZAf/TKA) 3u35:33

116. Angel Madrazo (Spa/BBH) 3u36:11

117. Eros Capecchi (Ita/DQT) 3u36:33

118. Stéphane Rossetto (Fra/COF) 3u38:42

119. Nathan Van Hooydonck (Bel/CCC) 3u38:46

120. Manuele Boaro (Ita/AST) 3u40:48

121. Enrico Battaglin (Ita/TKA) 3u41:12

122. Jempy Drucker (Lux/BOH) 3u41:16

123. Rasmus Tiller (Noo/TDD) 3u41:51

124. Aritz Bagues (Spa/EUS) 3u44:49

125. Jesus Ezquerra (Spa/BBH) 3u46:19

126. Mitch Docker (Aus/EF1) 3u46:24

127. William Barta (VSt/CCC) 3u46:35

128. Gonzalo Serrano (Spa/CJR) 3u48:53

129. Sergio Samitier (Spa/EUS) 3u49:25

130. Alex Kirsch (Lux/TFS) 3u50:11

131. John Degenkolb (Dui/TFS) 3u51:29

132. Logan Owen (VSt/EF1) 3u52:03

133. Yukiya Arashiro (Jap/TBM) 3u55:07

134. Jaco Venter (ZAf/TDD) 3u55:22

135. Jorge Cubero (Spa/BBH) 3u56:56

136. Heinrich Haussler (Aus/TBM) 3u59:15

137. Edward Theuns (Bel/TFS) 4u01:55

138. Max Walscheid (Dui/SUN) 4u03:10

139. Sam Bennett (Ier/BOH) 4u04:53

140. Vyacheslav Kuznetsov (Rus/TKA) 4u07:16

141. Jelle Wallays (Bel/LTS) 4u10:07

142. Diego Rubio (Spa/BBH) 4u11:26

143. Marc Sarreau (Fra/GFC) 4u13:28

144. Sebastian Molano (Col/UAD) 4u13:56

145. Kiel Reijnen (VSt/TFS) 4u14:52

146. Szymon Sajnok (Pol/CCC) 4u20:07

147. Fabio Jakobsen (Ned/DQT) 4u20:17

148. Jon Aberasturi (Spa/CJR) 4u20:41

149. Tony Martin (Dui/TJV) 4u20:43

150. Fernando Gaviria (Col/UAD) 4u24:16

151. Maximiliano Richeze (Arg/DQT) 4u25:07

152. Pawel Bernas (Pol/CCC) 4u33:03

153. Oliviero Troia (Ita/UAD) 4u42:49

154. Shane Archbold (NZe/BOH) 4u47:37

155. Nuno Bico (Por/BBH) 5u00:21

156. Lennard Hofstede (Ned/TJV) 5u04:53 .