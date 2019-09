Justine Henin wenst Kim Clijsters veel succes: “Wat een uitdaging!”

Haar voormalige concurrente Justine Henin heeft donderdag op Facebook gereageerd op de comeback van Kim Clijsters. De 37-jarige Henin, zevenvoudig grandslamwinnares, wenste Clijsters (36) veel succes.

“Een comeback na enkele jaren buiten het circuit en met drie kinderen... Wat een uitdaging! Ik wens je veel succes, Kim Clijsters”, liet Henin optekenen.

Beide speelsters waren halverwege he vorige decennium grote concurrentes aan de top van het vrouwentennis. Henin won vier keer Roland Garros (2003, 2005, 2006 en 2007), één maal de Australian Open (2004) en twee keer de US Open (2003 en 2007). Ze werd olympisch kampioen in 2004. Henin stopte in mei 2008 een eerste keer met tennis. Ze maakte begin 2010 haar comeback, en haalde meteen de finale op de Australian Open, maar later bleven de grote successen uit. Na de Australian Open van 2011 stopte ze definitief.