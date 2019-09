Goed voorbereide inbrekers hebben afgelopen nacht een inbraak gepleegd in een juwelierszaak in Antwerpen. 'In totaal gingen ze met 250.000 tot 300.000 euro aan gouden sieraden aan de haal', vertelt de juwelier uit de diamantbuurt.

De daders groeven zich een weg naar binnen via een gat in de muur van een naastgelegen pand. Om hun sporen te wissen, strooiden ze zoutzuur. De brandweer moest ter plaatse komen om die gevaarlijke stof ...