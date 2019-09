Dealende actrice mag gevangenis verlaten

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) mag van de rechter de gevangenis van Antwerpen verlaten. De vrouw, die verdacht wordt van drugs dealen op Tomorrowland, moet wel eerst nog een borgsom van 5.000 euro betalen.

Haar advocaat had een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling ingediend en de rechtbank is daar donderdag op ingegaan. De borgsom moet via een storting betaald worden. Grives komt pas vrij als het bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas staat. ‘Het kan dus nog wel enkele dagen duren voor ze effectief weer naar huis mag gaan’, zegt haar advocaat John Maes.

Hij vraagt in een persmededeling om de rust en de privacy van zijn cliënte te respecteren. ‘Er wordt op dit ogenblik geen verdere commentaar gegeven over deze zaak’, aldus meester Maes.

Betrapt

De actrice verschijnt op 19 september voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, waar haar zaak wordt ingeleid. Grives moet zich samen met twee Amerikaanse vrouwen verantwoorden voor handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

Ze werd op 21 juli met een grote hoeveelheid drugs betrapt. Bij een huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres in Rumst werden nog meer verdovende middelen aangetroffen. Grives verklaarde dat ze zich op een acteerrol aan het voorbereiden was.