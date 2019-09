Ex-CEO van failliet KSV Roeselare slaat terug: “Nieuw bestuur was op de hoogte van openstaande schulden”

Brian Tevreden, de vorige CEO van Roeselare, pikt het niet dat het nieuwe bestuur met de vinger wijst naar het oude management. Dat schrijft Focus en WTV. Hij meent dat het bestuur op de hoogte was van de openstaande schulden.

“Ik vind het heel jammer wat er nu met Roeselare gebeurt”, vertelt de Nederlander. “Maar de communicatie van de club heeft mij erg verbaasd. Zij hebben het over het ‘oude management’, dat het nieuwe bestuur niet zou hebben ingelicht, maar dat is je reinste onzin. Wie neemt er nu een bedrijf over als er geen overdracht is? Dat is sowieso raar.”

De club werd dinsdag failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen. De club had het al langer financieel moeilijk, maar in 2016 werd met de Chinese zakenvrouw Liu Hawken een overnemer gevonden die de club nieuw leven inblies.

In een eerdere communicatie schreef KSV Roeselare dat de schuld ontstond toen de club bestuurd werd door een ander management en dat zij niet op de hoogte waren.

“Wees een leider, zeg gewoon dat je een fout gemaakt hebt”

“Misschien moet ik hem (de nieuwe CEO Marco Manzo) eraan helpen herinneren dat er op 5 augustus mailcontact is geweest, waardoor alle schulden die de club heeft, zijn doorgesproken en doorgemaild. Ook nog via WhatsApp trouwens. Als ik dan in de communicatie lees dat het oude management het nieuwe management niet heeft ingelicht, dan is dat gewoon onzin. Wees gewoon een leider, zeg dan gewoon dat je een fout gemaakt hebt. En we gaan het wel oplossen. Maar ga niet met modder gooien of doelbewust mensen beschuldigen. Het nieuwe management heeft gewoon een fout gemaakt en moet dat nu oplossen. Bovendien was er niemand van KSV Roeselare op de rechtbank aanwezig. Dat zegt ook veel.”