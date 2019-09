Clijsters: ‘Te jong om met pensioen te gaan’

‘Ik wil mezelf opnieuw testen’, is voor Kim Clijsters de eenvoudige verklaring voor haar onverwachte terugkeer in het vrouwentennis. Ze maakt zelf de vergelijking met anderen die plannen een marathon te lopen. ‘Dit is mijn marathon. Dit is het moment waarop ik zeg: 'Oké, laten we dit proberen.'’

Dat zegt ze in een gesprek over haar terugkeer, gepubliceerd op de website van de tennisbond WTA. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen. Voor mij is het eerder een uitdaging. Ik wil opnieuw sterk zijn’, klinkt het.

‘Ik heb vrienden die zeggen dat ze de marathon van New York willen lopen voor hun vijftigste, ik hou zelf gewoon van tennis. Elke keer dat ik op een grandslamtoernooi met de Legendes speel en iemand vraagt of iemand een balletje wil slaan, ben ik de eerste om te reageren.’

‘De liefde voor de sport is nog altijd groot. Maar de vraag is of ik nog altijd het niveau kan halen dat ik wil halen. En welk niveau wil ik halen voor ik mij opnieuw waag aan het hoogste niveau van één van de beste vrouwensporten ter wereld. Dit is mijn marathon. Dit is het moment waarop ik zeg: 'Oké, laten we dit proberen.'

‘Te jong voor pensioen’

Clijsters geeft toe dat haar de komende vier maanden nog veel werk wacht. Maar ze wil haarzelf nu vooral testen. ‘Op mijn 36e voel ik mij te jong om met pensioen te zijn. Er zijn zoveel inspirerende atleten en moeders in competitie. Ik kan niet wachten om terug op de courts te zijn en na te gaan wat mogelijk is nadat je drie kinderen hebt gekregen. Momenteel hebben de trainingen de voorbije maanden mij alleen maar extra energie gegeven. Ik heb er echt van genoten. Maar misschien heb ik er over enkele maanden wel spijt van.' (lacht)

Kim Clijsters is naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. ‘De voorbije jaren speelde ik soms wel eens met het idee van een comeback, maar toen dacht ik telkens: "Nee, dat is onmogelijk. Mijn leven is nu hier thuis met mijn drie kinderen”.’

Uitstap

Maar vanaf het moment dat haar jongste zoontje Blake naar de kleuterschool ging, bleek het onmogelijke plots opnieuw mogelijk. Dat besef kwam er na een familie-uitstap naar de Australian Open in januari.

‘Dat was de eerste keer dat we met onze andere kinderen konden praten over hoe we dat met Jada vroeger allemaal voor elkaar kregen. Jada gaf toen ook aan dat ze die levensstijl geweldig vond.’

Australië

Clijsters hoopt in januari haar terugkeer te kunnen vieren tijdens de toernooien in Australië. Sinds begin dit jaar is ze opnieuw aan het trainen. Nadat ze bepaalde fysieke doelstellingen had bereikt, met onder meer een geslaagde test in mei op het gras van Wimbledon, heeft ze besloten nog een laatste hoofdstuk aan haar carrière te breien.

Ze zal opnieuw samenwerken met haar ex-coach Carl Maes en osteopaat Sam Versleghers. In de komende weken wil ze haar team verder uitbreiden.

Kinderen afschermen

‘Ik hou ervan om mezelf te pushen. Ik heb mezelf erover verbaasd hoe makkelijk het voor mij is om tijdens de zware trainingen door te zetten en te blijven vechten. Dat geeft héél veel voldoening. De media-aandacht die er bij zal komen is voor mij het zwaarste. Niet voor mezelf, want dat kan ik wel aan.’

‘Maar voor mijn kinderen wordt dat een ander verhaal. Het is niet alleen mijn leven dat gaat veranderen. Natuurlijk heb ik daarover gepraat met mijn man, mijn team en de WTA. Ik wil mijn kinderen zo veel mogelijk beschermen.’

Kalender

Om haar familie een zo normaal mogelijk leven te laten leiden zal Clijsters haar wedstrijdkalender niet al te vol plannen en flexibel zijn als ze last-minute toch thuis nodig zou zijn. ‘Mijn hoofd moet leeg zijn om de kinderen thuis achter te laten en naar de training te kunnen gaan. Ik moet er zeker van zijn dat huis alles geregeld is en dat het avondeten voor de volgende dag al klaar is. Onze kinderen hebben hun routines zoals hobby’s en school. Dat gaat niet veranderen, dat wil ik niet. Ik ga gewoon iets meer weg van huis zijn. Als ik voel dat een wedstrijd problemen zal geven voor de kinderen, zal ik niet spelen. Dan wacht ik gewoon tot het terug past.’

Wildcards

Als voormalig nummer één en grandslamwinnares die haar comeback maakt, mag ze wildcards aanvragen voor toernooien. ‘Dat is een groot voordeel waar ik niets van af wist. Zo ben ik niet beperkt in de toernooien die ik mag spelen in het begin. Het is ook een bonus dat ik niet verplicht ben om een minimum aantal toernooien per jaar te tennissen. Het zijn belangrijke extra’s die de beslissing makkelijker hebben gemaakt. Ik zou nooit een verplicht minimum aantal toernooien per jaar hebben gespeeld.’

Wereldtop?

Gelooft Kim Clijsters zelf dat ze opnieuw de top van het vrouwentennis kan bestormen? ‘Om daar een accuraat antwoord op te geven, moet ik eerst opnieuw tegenover de toppers van nu aan het net staan. Op de voorbije US Open heb ik matchen waarvan ik dacht: “No way, dat niveau haal ik niet meer.” Omdat het lijkt alsof ze de bal zo veel harder slaan dan in mijn tijd.’

'Maar eigenlijk had ik dat gevoel vroeger ook al toen ik zelf nog in de top vijf stond. Maar als ik dan tegenover die meisjes op het veld stond, merkte ik dat die bal toch niet zo hard ging als het leek op tv. Ik zou graag begin 2020 terug in het circuit komen, maar als ik in december voel dat ik er nog niet klaar voor ben dan ga ik niet naar Australië. Ik wil mij eerst op het niveau voelen dat ik wil zijn. Ik heb nog drie en halve maand om beter te worden.’