Antwerpse winkel Karen Millen houdt uitverkoop

De Meir neemt afscheid van Karen Millen. Het Britse modemerk kondigde nu ook in ons land het faillissement aan. Veilinghuis Hammertime houdt vrijdag en zaterdag een uitverkoop.

‘Ik verwacht vanaf vrijdag 12 uur een stormloop voor de collectie’, zegt Steven Teughels van veilinghuis Hammertime. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september organiseert Hammertime de uitverkoop in de failliete winkel Karen Millen in de Leysstraat. ‘Alle stuks gaan de deur uit voor de helft van de prijs en wie drie stuks koopt, krijgt zestig procent korting.’

Karen Millen heeft in ons land twee vestigingen: één in Antwerpen en één in Maasmechelen Village. ‘We hebben ervoor gekozen om de volledige voorraad uit Maasmechelen naar Antwerpen over te brengen. Het wordt meteen de laatste keer dat Karen Millen te koop is in België.’

Karen Millen werd in 1981 opgericht door de gelijknamige ontwerpster en onderneemster. Het faillissement is volgens Teughels een rechtstreeks gevolg van de problemen die eerder begonnen in Groot-Brittannië. ‘Daar is het merk goed voor 1.100 werknemers. Bij ons was Karen Millen goed voor tien medewerkers, die zijn allemaal ontslagen.’