‘Comeback Clijsters is fantastisch nieuws’

Gijs Kooken, de ceo van Tennis Vlaanderen, viel donderdag net als heel sportminnend België bijna van zijn stoel van verbazing. Hij was vooraf niet op de hoogte van de comeback van Kim Clijsters, maar was er wel heel tevreden mee. ‘Dit is een heel leuke verrassing.’

‘Ik was bij het bekijken van het filmpje heel verrast, maar natuurlijk ook heel blij voor Kim’, legt Kooken uit. ‘Dit is fantastisch nieuws. Het nieuws overviel me een beetje, maar als je even nadenkt is een tweede comeback niet helemaal onlogisch. Kim is jonger dan de Williams-zusjes die nog helemaal bovenaan het WTA-circuit meedraaien.’

‘Het lijkt mij duidelijk dat Kim geen comeback maakt om een eerste ronde van een grandslamtoernooi te spelen’, vervolgt Kooken. ‘Ik sluit niets uit, zelfs geen nieuwe finales in grandslamtoernooien. Maar het is natuurlijk aan Kim zelf om haar ambities te bepalen. Ik denk niet dat ze echt verwachtingen heeft. Ze is natuurlijk altijd een uitzonderlijke atlete geweest. Het proces zal waarschijnlijk al langer in haar hoofd gespeeld hebben. Ze heeft in het verleden enorme successen behaald en zal dat in de toekomst opnieuw willen. We kijken er allemaal enorm naar uit.’

Op Clijsters' Instagramaccount zijn al een pak positieve reacties te lezen. Ex-tennisster Sabine Appelmans reageert: 'O Kim, wat fantastisch nieuws en zo'n krachtig filmpje. Ik kreeg kippenvel!'