Kim Clijsters kondigt comeback als professionele tennisster aan

Kim Clijsters (36) maakt volgend jaar haar comeback in het professionele tenniscircuit. Dat heeft de Belgische tennisster aangekondigd via Facebook en Twitter.

'Hallo iedereen, ik ben opgetogen dat ik eindelijk dit nieuws met jullie kan delen ...', verraste Clijsters donderdag op Facebook en Twitter, met de hashtags '#wta' en '#2020' en onderstaand filmpje.

Ze vertelt dat ze de voorbije zeven jaar voltijds moeder was en dat ze dat geweldig vond. Maar ze zegt dat ze er ook van hield professionele tennisster te zijn en dat ze dat gevoel mist. En dus wil ze de twee weer combineren.

Het is de tweede keer dat Kim Clijsters terugkeert als moeder. In 2009 maakte ze een geslaagde comeback nadat ze in 2008 voor de eerste keer moeder was geworden. Eind 2012 zette Clijsters definitief een punt achter haar carrière - althans zo leek het toen. Ze heeft 41 WTA-titels op haar palmares, met daarbij vier Grand Slams. In 2011 won ze het Australian Open, in 2005, 2009 en 2010 de US Open. Op Roland-Garros was ze twee keer runner-up, op Wimbledon twee keer halvefinaliste. Twintig weken lang was ze nummer een van de wereld. Ook in het dubbel won ze twee Grand Slam-titels en voerde ze de ranglijst aan.

Clijsters heeft drie kinderen: dochter Jada (11) en zoontjes Jack (volgende week 6) en Blake (2). Ze is getrouwd met de Amerikaanse basketbalcoach Brian Lynch, die dit jaar terugkeerde als trainer van Limburg United.

Voorbeeld Serena

Mocht Clijsters opnieuw de top halen, dan zou ze niet de oudste moeder zijn die dit verwezenlijkt. Serena Williams (volgende week 38 jaar oud) beviel in september 2017 van een dochtertje en maakte in 2018 - ook op 36-jarige leeftijd - haar comeback. Ze bereikte sindsdien vier Grand Slam-finales (maar verloor ze allevier). Momenteel staat Serena Williams negende op de WTA-ranglijst.