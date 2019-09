Werknemers vinden 219 kilo coke in Antwerpse havenloods

In het Antwerpse havengebied is een grote partij cocaïne onderschept in een container die afkomstig was uit Brazilië. De feiten dateren van begin augustus, maar het Antwerpse parket maakte het nieuws nu pas bekend.

Opmerkelijk is dat het werknemers van een firma waren die de 219 kilo drugs vonden in een loods. De vondst van begin augustus gebeurde aan kaai 234, waar arbeiders containers aan het lossen waren van een schip dat afkomstig was uit Brazilië. De drugs zaten in een container die met koffie was geladen. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs loopt nog.

In een reactie op de vangst looft het Antwerpse parket, mede in naam van het parket van Oost-Vlaanderen en de Antwerpse federale gerechtelijke politie, de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters. In het kader van het Stroomplan promoten de verschillende partners in de strijd tegen drugstrafieken al langer een meldpunt waar je anoniem informatie kunt delen over mogelijke soortgelijke feiten. Dat meldpunt is terug te vinden via www.onzehavendrugsvrij.be.