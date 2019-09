CD&V organiseert half december nieuwe voorzittersverkiezingen

De ‘Groep van 12’, de CD&V’ers die het slechte verkiezingsresultaat van 26 mei evalueerden, stellen al voor half december van dit jaar nieuwe voorzittersverkiezingen voor. Wouter Beke zal niet meer meedoen.

CD&V heeft de langverwachte analyse van de verkiezingen donderdagmiddag gepubliceerd. De evaluatie is hard: ‘de oorzaken snijden diep en zijn dwingend’, klinkt het. ‘Wie hoopt dat een paar personeelswissels of een uitgekiende Facebook-campagne het tij zal doen keren moeten we ontgoochelen. Er zal meer nodig zijn.’

Over het ‘moedige midden’, dé leidraad van voorzitter Beke, schrijft de ‘Groep van 12’: dat werd in de praktijk te veel het ‘rationele gemiddelde’ of het ‘voorzichtige midden’. En nog: ‘we benadrukten te vaak wat we hadden tegengehouden (in de regering, red.), in plaats van offensief verwezenlijkingen in de verf te zetten.’

Er wordt ook verwezen naar de gewijzigde situatie van CD&V, niet langer dé beleidspartij, eerder een kleinere partner. ‘Als kleinere partij binnen een regering zijn we ook niet meer ultiem verantwoordelijk om een compromis te bewerkstelligen. Beginselvastheid is essentieel.’

Over de campagne klinkt het rapport niet vrolijker. Te weinig vernieuwing, te veel slogans. Maar over Hilde Crevits als boegbeeld lijkt er geen twijfel te zijn. ‘Een uitstekende zet.’

De oplossingen voor alle CD&V-problemen? Duidelijke keuzes maken. En duidelijk communiceren. Maar er is meer: de burgemeesters krijgen een belangrijke vermelding. Ze moeten meer betrokken worden. De partij moet ook verjongen en vernieuwen richting 2024. De werkgroep stelt ook voor om half december al een nieuwe voorzitter te kiezen. Vroeger dan verwacht.

Evaluatie en Aanbevelingen VK2019 - Groep Van 12 by De Standaard on Scribd