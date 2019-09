Tijdens een persconferentie in het Witte Huis, over de gevaren van vapen, heeft Donald Trump zich even versproken. Toen hij het engagement en de betrokkenheid van zijn echtgenote Melania wou loven, leek hij even te vergeten dat ze samen een zoon hadden: 'Het is zo dat de first lady betrokken is geraakt, ze heeft een zoon.' Al snel voegde hij er het woord 'samen' aan toe, alsof hij plots besefte dat Melania's zoon ook zijn zoon was.