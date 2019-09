Marc Jacobs haalde woensdagavond werkelijk alles uit de kast voor zijn catwalkshow, de vaste afsluiter van de modeweek in New York. Hij wilde vooral het leven vieren en verwees in het briefje voor de genodigden ook naar zijn show achttien jaar geleden, de avond voor 9/11, en de recente overlijdens van goede vrienden Karl Lagerfeld en Lee Radziwill. Voor Jacobs is het leven vooral een groot verkleedfeest: hij toonde opnieuw hoe eclectisch zijn stijl is en speelde met volumes, prints en kleur opdat werkelijk elke persoonlijkheid iets zou vinden dat aanspreekt.