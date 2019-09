Cultmuzikant Daniel Johnston overleden

De Amerikaanse muzikant stierf op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval. Dat bevestigt zijn management. Hij rekende onder anderen Kurt Cobain, Sonic Youth en acteur Elijah Wood tot zijn fans.

Daniel Johnston werd in 1961 geboren in Californië en groeide op in West Virginia. Hij verwierf naambekendheid als songwriter nadat hij naar Austin, Texas was verhuisd. Initieel deelde hij cassettes met zijn werk uit aan mensen in de straat, maar uiteindelijk tekende hij bij Atlantic in 1994.

Het was algemeen bekend dat Johnston kampte met mentale problemen. Dat kwam na een optreden in 1990 aan het licht. Hij vloog met zijn vader aan het stuur naar huis, en kreeg een zware psychotische episode tijdens de vlucht. Hij geloofde dat hij de cartoonfiguur ‘Casper het vriendelijke spookje’ was en gooide de sleutels van het vliegtuig uit het raam. Zijn vader moest een noodlanding maken, het vliegtuig was kapot, maar de twee mannen kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Na die episode volgden veel opnames in psychiatrische instellingen. Hij kreeg de diagnoses schizofrenie en bipolaire stoornis. Johnston ontwikkelde ook diabetes, nierfalen en waterhoofd. De documentaire ‘The devil and Daniel Johnston’ schetst een beeld van zijn strijd met mentale problemen.

In totaal gaf Johnston 17 albums uit, vorig jaar liet hij weten dat hij aan nieuw materiaal werkte voor een volgende plaat. Zijn songs werden gecoverd door onder anderen Tom Waits, Yo La Tengo Beck en Death cab for cutie.

Naast muzikant was hij ook tekenaar, zijn werk haalde in 2006 de Whitney Biennial, een tweejaarlijkse tentoonstelling van het Whitney Museum in New York.

Verschillende grote namen uit de culturele wereld hebben al ode gebracht aan de man. Ezra Furman omschreef hem als ‘een van zijn beste leerkrachten’. ‘Wat een zachte, mooie schat. Zo triest te horen dat je ons verlaten hebt’, schreef acteur Elijah Wood. Nirvana-frontman Kurt Cobain was ook fan, hij werd geregeld gespot met een T-shirt waarop de hoes van zijn album ‘Hi, how are you’, een tekening van de hand van Johnston, afgebeeld stond.