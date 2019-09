Nu ook ex-Anderlecht-manager Van Holsbeeck opgepakt in onderzoek naar witwassen en omkoping

Een dag nadat de Belgische spelersmakelaar Christophe Henrotay werd aangehouden in Monaco, hebben de speurders nu ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Van Holsbeeck zou van Henrotay commissies ‘onder tafel’ hebben ontvangen voor zijn hulp bij transfers van spelers van en naar Anderlecht. ‘Hij wordt momenteel ondervraagd’, bevestigt het federaal parket.

Van Holsbeeck werd – net als Henrotay gisteren – opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken en private omkoping, geleid door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Onder meer de transfers van voormalige Anderlecht-spelers Aleksandar Mitrovic en Youri Tielemans, waarbij zowel Henrotay als Van Holsbeeck betrokken waren, worden onder de loep genomen. Beide mannen – die jarenlang samenwerkten – zouden commissies hebben opgestreken voor de transfers, zonder medeweten van het clubbestuur en de spelers. Of dat ook bij andere transfers het geval was, wordt nog onderzocht.

Operatie Schone Handen

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek is het gevolg van huiszoekingen op de burelen van RSC Anderlecht eerder dit jaar en staat los van Operatie Schone Handen. Ook in dat dossier werd Van Holsbeeck al twee keer ondervraagd. Het eerste verhoor vond plaats in oktober van vorig jaar, het tweede net voor de zomervakantie van dit jaar. Beide keren mocht hij na de verhoren meteen naar huis. Hij werd nog niet officieel in verdenking gesteld.

Volgens onze informatie is de kans dat Van Holsbeeck voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen deze keer groter. De onderzoeksrechter zal dan moeten beslissen of Van Holsbeeck, tegenwoordig actief als makelaar, al dan niet aangehouden wordt.