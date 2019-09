Verklaringen over Noord-Korea nekten Bolton

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag meer details gegeven over het ontslag van zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Hij zei dat er heel wat meningsverschillen waren, maar voornamelijk een verschil in visie over Noord-Korea.

Donald Trump zei dat Bolton ‘enkele enorme fouten heeft gemaakt toen hij het model-Libië voorstelde voor Kim Jong-un’, de Koreaanse leider tot wie de Amerikaanse president toenadering heeft gezocht. ‘Dat was geen slimme verklaring. Het volstaat om te zien wat er met (de Libische leider) Kadhafi is gebeurd’, zei Trump. De Libische dictator werd gedood in 2011 ten tijde van de zogeheten Arabische Lente.

De verklaring van Bolton om Noord-Korea te ontwapenen zoals in Libië was gebeurd, zou de onderhandelingen over de afbouw van zijn atoomwapens met het bewind in Noord-Korea gedwarsboomd hebben.

De Amerikaanse media hadden dinsdag nog gespeculeerd over de meningsverschillen tussen Trump en Bolton en dat die vooral te maken hadden met de onderhandelingen met de taliban in Afghanistan. De Amerikaanse president had woensdag verklaard dat die gesprekken ‘voorgoed beëindigd’ waren.

Trump zal volgende week een opvolger aanstellen voor Bolton. Er zouden volgens de president al vijf ‘zeer gekwalificeerde’ kandidaten klaarstaan.