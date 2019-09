Belgen achtste in team relay op het WK paracycling, ex-F1-piloot pakt goud

Op de eerste dag van het WK paracycling zijn de Belgische handbikers woensdag in het Nederlandse Emmen achtste geworden in de team relay. Het goud ging naar Italië met voormalige F1-piloot Alessandro Zanardi in de rangen.

Jean-Francois Deberg (MH3), Christophe Hindricq (MH2) en Jonas Van De Steene (MH4), die in 2016 op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro brons veroverden, legden de 12,78 kilometer af in 22’29”. Dat was 1’01” trager dan de Italiaanse winnaars.

In 21’28” hielden Paolo Cecchetto (MH3), Luca Mazzone (MH2) en voormalig Formule 1-piloot Alessandro Zanardi (MH5) voor het goud de Verenigde Staten 14 seconden achter zich. Duitsland werd op 29 seconden derde. Aanvankelijk legden de Spanjaarden op het brons beslag, maar zij werden wegens onregelmatig sprinten naar de vierde plaats verwezen.

Bekijk de hoogtepunten van Dag 1 van de Wereldkampioenschappen Para-cycling 2019 in Emmen!



Check out the highlights of Day 1 of the 2019 @UCI_paracycling World Championships????#Emmen2019 pic.twitter.com/sCmFxTUeN3 — ParaSportNL (@ParaSportNL) September 11, 2019

(belga)