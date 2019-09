Mag Zuid-Soedan hopen op vrede?

02/03/2019

‘Om te overleven, moet je samen blijven’

Ooit was hij een van de 20.000 Zuid-Soedanese Lost Boys die opgejaagd door milities 1.500 kilometer op blote voeten aflegden. Nu is Valentino Achak Deng, het hoofdpersonage in Dave Eggers’ Wat is de Wat, een beroemde vredesambassadeur. Met een grote bewondering voor België. ‘Ook jullie moesten eerst door die oorlogswaanzin.’Koen Vidal, foto’s Jimmy Kets