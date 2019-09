Gevolgen van harde Brexit bekendgemaakt

Bij een Brexit zonder akkoord krijgt het Verenigd Koninkrijk te maken met rellen, stijgende voedsel- en elektriciteitsprijzen en een tekort aan medicijnen. Dat blijkt uit officiële documenten.

Wat als het tot een harde Brexit komt? In de media deden de voorbije weken alle mogelijke scenario’s de ronde. Maar ook in Groot-Brittannië zelf werd over een worstcasescenario nagedacht. De conclusies van die oefening werden neergepend in een document getiteld Operation Yellowhammer.

Het Britse parlement verplichtte de regering vorige week om de details van dat rapport bekend te maken. Operation Yellowhammer geeft een overzicht van de waarschijnlijke gevolgen van een Brexit zonder akkoord. Het document werd op 2 augustus opgesteld en gaat uit van het slechts mogelijke scenario.

Tekorten en sociale onrust

De Britse autoriteiten verwachten op korte termijn problemen op twaalf belangrijke vlakken, waaronder water- en voedselvoorziening, gezondheid, transport en grenzen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met dagenlange vertragingen aan de grens, en het verkeer in de Kanaaltunnel kan in een dag tijd met 40 tot 60 procent dalen. Het zou drie maanden kunnen duren voor die situatie verbetert.

Verder wijst het rapport onder meer op de bijzondere kwetsbaarheid van de medicijnbevoorrading, de dalende beschikbaarheid van verse voeding, de verwachting van aanzienlijk hogere elektriciteitsprijzen en strengere grenscontroles met langere wachttijden als gevolg. Er wordt ook gevreesd voor sociale onrust omdat er ‘protesten en tegenprotesten zullen plaatsvinden’ die een ‘significant deel’ van de politiemiddelen zullen opeisen.

Reacties

Volgens Labour-leider Jeremy bevestigt het rapport dat de Britse premier Boris Johnson ‘bereid is om diegenen te straffen die het minste kunnen betalen’. Michael Gove, de minister verantwoordelijk voor de Brexitplanning, liet dan weer weten dat er te gepasten tijde ‘herziene veronderstellingen’ rond de gevolgen van een no deal zullen worden gepubliceerd samen met ‘een document waarin de maatregelen worden beschreven die de regering heeft ingevoerd en van plan is te nemen.’