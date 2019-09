Opnieuw zwemverbod in Plas Rotselaar door aanwezigheid giftige blauwalgen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft voor de tweede keer dit jaar wegens de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauwalgen) in het water een zwemverbod ingesteld in het domein Ter Heide, in de volksmond beter bekend als De Plas, in Rotselaar. Een eerste keer dit jaar gebeurde dat al in de week van 2 tot 9 juli.