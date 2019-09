Bart De Clercq (33) zet punt achter wielerloopbaan: “Ik heb er vrede mee”

Bart De Clercq zet na dit seizoen een punt achter zijn wielerloopbaan. Dat maakte de 33-jarige renner van Wanty-Gobert woensdag bekend.

De Clercq was profrenner sinds 2010. Hij startte bij Omega Pharma-Lotto en bleef bij de Lotto-ploeg tot 2017. Als klimmer boekte hij enkele mooie resultaten in grote rondes. Zo won hij een etappe in de Giro van 2001, zijn eerste grote ronde, waarin hij in de eindstand 26e werd. In de Vuelta haalde hij twee keer de top twintig: 17e in 2012 en 14e in 2015. Hij boekte slechts twee profzeges, maar wel allebei in de WorldTour. Naast zijn ritzege in Italië, heeft hij een ritzege in de Ronde van Polen van 2015 op zijn palmares.

Heupprothese

Sinds een val in januari 2018 vond De Clercq niet meer zijn oude niveau terug. “In 2018 begon ik aan een nieuwe uitdaging bij Wanty-Groupe Gobert. Helaas ging het op mijn tweede officiële dag in het truitje van mijn nieuwe ploeg mis. Een val met een gebroken heup (verplaatste breuk in de femurhals) als zwaar gevolg betekende de start van een jaar vol ellende”, verklaarde De Clercq.

“Na verschillende operaties bleek het plaatsen van een heupprothese de enige, maar meest drastische, optie. Mijn comeback in de Ronde van Oman, vier maanden na het plaatsen van de prothese, was erg hoopgevend. Helaas kreeg ik kort nadien in wedstrijden last van een verzurend bovenbeen, in het been zonder prothese. Talloze onderzoeken boden geen antwoord op mijn klachten. Ondanks deze frustratie bleef ik doorzetten, richting de Ronde van Frankrijk. In de Dauphiné, de generale repetitie voor mijn grote doel, begon het moeilijk te worden om te aanvaarden dat mijn limieten op 80 procent van mijn volle potentieel lagen. Ook al werkte ik mijn wedstrijden naar beste vermogen af, werd het mentaal steeds zwaarder om te dragen dat alle moeite niet in resultaten omgezet kon worden.”

Nieuwe job

“Intussen heb ik er vrede mee genomen dat een miraculeuze genezing van de hinder in mijn been onwaarschijnlijk is en dat ik vanaf volgend jaar in het ‘gewone leven’ een weg zal zoeken. Ik hoop dat ik mijn ervaring als profwielrenner, in combinatie met mijn masterdiploma lichamelijke opvoeding, kan gebruiken in een nieuwe job. Het is spijtig dat ik mijn wielercarrière enigszins in mineur en enkele jaren eerder dan gewenst moet afsluiten. Maar globaal genomen blik ik met veel dankbaarheid terug op de afgelopen tien jaar. Ik heb er misschien niet alles kunnen uithalen, maar het was een ongelofelijke ervaring. Het is een heel mooi hoofdstuk in mijn leven geweest, maar nu is de tijd stilaan rijp voor het volgende.”

Hilaire Van der Schueren: “Hij heeft enorm veel tegenslag gehad”

“We hadden De Clercq aangetrokken om, samen met Guillaume Martin en Xandro Meurisse, in het hooggebergte hoge toppen te scheren”, zegt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “Door zijn ongeval is daar helaas niets van in huis gekomen. Hij heeft enorm veel tegenslag gehad, maar heeft met grote inzet en veel vallen en opstaan het uiterste gedaan om zijn werk voor de ploeg te voltooien. Na lang vechten heeft deze modelprof besloten om er een punt achter te zetten. Ik hoop dat hij in de wielersport blijft, nadat hij op deze spijtige manier het peloton zal verlaten.”