KU Leuven en UGent klimmen hogerop in universiteitenranking

De KU Leuven stijgt dit jaar drie plaatsen op de ‘World University Rankings’, de jaarlijkse ranglijst met universiteiten van Times Higher Education (THE). De onderwijsinstelling staat daarmee op de 45ste plek, en blijft zo de hoogst geklasseerde Belgische universiteit. Ook de UGent doet het goed. De universiteit van Oxford komt als beste uit het onderzoek.

De KU Leuven is net als vorig jaar de enige Belgische universiteit in de top 100. Maar ook de UGent doet het goed, en klimt van plaats 143 vorig jaar naar 123 dit jaar. De UAntwerpen, voorheen geklasseerd in de groep 201-250, duikt nu voor het eerst op in de top 200, met name op plaats 198.

Minder reden tot juichen is er in het zuiden van het land. De Université Catholique de Louvain (UCL) van Louvain-la-Neuve laat wat pluimen en tuimelt van plaats 128 vorig jaar naar 152 dit jaar. De andere Belgische universiteiten halen de top 200 niet.

Wetenschappelijk onderzoek

THE berekent de eindscore op basis van verschillende parameters. De voornaamste zijn onderwijs, onderzoek en citaties, met elk een aandeel van 30 procent. De internationale aanwezigheid en inkomsten vanuit het bedrijfsleven spelen een kleinere rol bij de eindbeoordeling.

Vooral wat wetenschappelijk onderzoek betreft, staat de KU Leuven sterk: ze bekleedt voor dat onderwerp wereldwijd de veertigste plaats. ‘Ik ben bijzonder verheugd dat we gestegen zijn in de top van de ranglijst’, zegt rector Luc Sels in een persbericht. ‘Voor de Vlaamse regio is deze aanwezigheid van erg groot belang. De factoren die bijdragen aan de hoge positie trekken internationale partners en talenten aan. Zo vergroten ze ook de slagkracht in onderzoek en ontwikkeling van de hele regio.’

Sels: ‘Een stijging binnen de top 50 is niet vanzelfsprekend. We realiseren de vooruitgang immers in een periode waarin de Aziatische universiteiten een snelle opmars kennen. De leidende universiteiten in bijvoorbeeld China, Zuid-Korea of Singapore werken de laatste jaren met fors meer middelen. Zelf investeren we volop in meer internationale samenwerking en een veel bredere inzet van de kracht van de KU Leuven, vooral in Azië. Deze strategie werpt duidelijk haar vruchten af.’

Angelsaksische dominantie

De wereldvermaarde universiteit van Oxford komt als beste uit het onderzoek, op de voet gevolgd door het California Institute of Technology en de universiteit van Cambridge.

Opvallend is dat in de top 10 alleen universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan. De eerste niet-Angelsaksische universiteit staat op plaats 13, de Zwitserse Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich.