Ondanks faillissement en dreigende forfaitnederlaag blijft KSV Roeselare doortrainen: “Op eigen risico”

De spelers van de dinsdag failliet verklaarde club KSV Roeselare hebben woensdag getraind. “Wat mij betreft deden ze dit in hun vrije tijd, maar zeker nier in clubverband”, vertelt curator Yves Francois aan Belga.

Volgens de curator behoort de training tot de vrije tijd van de spelers, en deden ze dit niet als werknemers. “Het is bovendien niet zeker of ze hiervoor verzekerd zijn”, zegt Francois. “Het is afhankelijk van de polis. In sommige staat duidelijk te lezen dat de verzekering bij faillissement onmiddellijk ophoudt te bestaan.”

Volgens de voetbalclub werden de spelers correct geïnformeerd over de mogelijke gevolgen en besloten ze unaniem om toch te trainen. “Hiermee wilden ze een duidelijk signaal geven en als een groep naar buiten komen”, vertelt Evert Stroobant van KSV Roeselare.

KSV Roeselare werd dinsdag failliet verklaard door de Ondernemingsbank van West-Vlaanderen. De aanleiding is een oude schuldeiser die naar de rechter trok voor een onbetaalde factuur van 28.283 euro. Die factuur werd ondertussen betaald. “Maar dit is volledig onwettig, nu de club onder curatele staat”, aldus François. “Dit geld zal moeten worden teruggestort en met externe gelden - niet van de club - worden betaald.” De West-Vlamingen menen dat het vooral om een administratief probleem gaat dat snel kan worden rechtgezet. Ook het faillissement denken ze snel ongedaan te kunnen maken. “De bal ligt in hun kamp”, aldus de curator. “De club gaat in beroep tegen de beslissing, maar het lijkt me onmogelijk dat de activiteiten deze week nog kunnen worden hervat. Dat zou in theorie ten vroegste dinsdag kunnen. Het is nu aan KSV Roeselare om de rechter te overtuigen.”