Guy Gypens van Kaaitheater naar Kanal

Oud-directeur Guy Gypens van Kaaitheater heeft een nieuwe job: hij gaat aan de slag als programmator podiumkunsten bij de buren van Kanal - Centre Pompidou.

In zijn nieuwe functie moet Gypens het project Showroom2020 vormgeven, maar vooral Kanal klaarstomen voor 2023. Dan heropent de cultuurplek in het oude Citroëngebouw aan het Sainctelettesquare, nadat het tussen mei 2018 en juni 2019 al een jaar proefdraaide onder de naam Kanal Brut.

Bouwconflict

Gypens werkte sinds 2007 als artistiek directeur en vanaf 2013 ook als algemeen directeur bij Kaaitheater. In oktober vorig jaar sloeg hij echter de deur achter zich dicht, omdat de geplande uitbreiding van het Kaaitheater geblokkeerd raakte nadat architectenbureau B-architecten, dat tweede eindigde in de architectuurwedstrijd, naar de Raad van State trok om de procedure aan te klagen en daarin ook gelijk kreeg.

Ondertussen is het bouwplan van het Kaaitheater gedeblokkeerd en zijn er vijf architectenbureaus in de running. Het zijn echter Gypens' opvolgers bij Kaaitheater, Barbara Van Lindt en Agnes Quackels, die dit dossier verder moeten opvolgen.

Geen theaterzaal

Gypens is gepokt en gemazeld in het Brusselse kunstenveld. Hij werkte eerst bij Beursschouwburg en later bij Rosas en Kaaitheater. Op al die plekken schreef hij nieuwe hoofdstukken aan al goed draaiende werkingen, bij Kanal moet hij vanaf nul een podiumwerking uitbouwen.

Zonder vaste theaterzaal bovendien, maar dat ziet Gypens niet als een probleem. 'De klassieke black box en het lijsttoneel zijn in grote mate geïsoleerde en dwingende ruimtes. Zij hebben nog steeds heel wat troeven, maar het verlangen naar open en responsieve ruimtes groeit. Het toekomstige Kanal-gebouw belooft in vele opzichten aan die verlangens te kunnen voldoen. Tussen de geplande museumtorens is er ontzettend veel ruimte die onbepaald en zelfs ongemoeid blijft. (...) Ze bieden mogelijkheden tot andere publieksopstellingen, andere verhoudingen, andere afhankelijkheden', stelt hij in een persbericht.