Standard huurt alsnog Burkinese international van Ivoriaanse topclub

Standard Luik heeft woensdag, tien dagen na het einde van de transferperiode, de Burkinees Abdoul Fessal Tapsoba aangetrokken. De achttienjarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Ivoriaanse ASEC Mimomas, met aankoopoptie.

De Burkinese international werd vorig seizoen nog tot Beste Jongere verkozen in de Ivoriaanse competitie. Hij speelde de vorige jaargang 35 officiële wedstrijden in Ivoorkust. Daarin maakte hij elf doelpunten en gaf hij acht assists. Hij zal in Luik in eerste instantie de beloftenploeg vervoegen.

Standard begon goed aan de competitie en staat na zes speeldagen, met twaalf punten, alleen op kop in de Jupiler Pro League.