Lotto Soudal mikt op Tim Wellens in Canadees tweeluik

Lotto Soudal heeft woensdag officieel zijn selectie bekendgemaakt voor het tweeluik komend weekend in Canada, vrijdag de GP van Québec en zondag de GP van Montréal. Tim Wellens, winnaar in Montréal in 2015, is de kopman van het Belgische WorldTour-team.

Tim Wellens krijgt het gezelschap van vijf landgenoten, Stan De wulf, Nikolas Maes, Maxime Monfort, Lawrence Naesen en Jelle Vanendert. De Australiër Adam Hansen zou oorspronkelijk de zevende renner, maar moest forfait geven met een voetblessure. Hierdoor start Lotto Soudal met slechts zes renners.

“Zowel in Québec als in Montréal bestaat het parcours uit plaatselijke rondes”, begon Herman Frison, sportdirecteur van Lotto Soudal, zijn vooruitblik. “Québec kent vooral een zeer lastige finish die eindigt met een strook van een kilometer vals plat. Montréal is in mijn ogen iets lastiger. Meteen al na de start volgt er een lange helling, halfweg koers is er dan opnieuw een heuvel en daarna gaat men richting finish waar de renners alweer een helling voorgeschoteld krijgen. Het zijn twee prachtige koersen en als het weer meezit, wordt er waarschijnlijk gesprint met een grote groep. Als de weergoden minder goed gezind zijn, dan vrees ik dat alles uit elkaar getrokken zal worden. De betere punchers zullen in Canada strijden voor de overwinning.”

“Ik moet toegeven dat slechte weersomstandigheden misschien wel in ons voordeel zouden kunnen spelen”, vervolgde Frison. “Tim Wellens heeft in het verleden gewonnen in Montréal op een nat wegdek. Hij is ook dit jaar onze uitgesproken kopman en de andere Lotto Soudal-renners zullen in zijn dienst rijden. We maken de koers graag hard, dus het zou goed kunnen dat we heel aanvallend gaan rijden.”

Selectie Lotto Soudal voor Canadese wedstrijden: Stan Dewulf, Nikolas Maes, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Jelle Vanendert en Tim Wellens