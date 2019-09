Jeugdvoetballer (13) uit Gullegem sterft na hartfalen

Een 13-jarige jeugdvoetballer van FC Gullegem is dinsdagmiddag overleden.

Naar verluidt voelde de 13-jarige jeugdvoetballer van FC Gullegem zich zaterdagavond na een wedstrijd onwel: hij had in die mate hoofdpijn dat zijn ouders met hem naar het AZ Groeninge waren gereden, maar er werd niet meteen een oorzaak gevonden. De dokters planden verdere onderzoeken in, en stuurden de jongen naar huis met het tijdelijke verbod om nog te voetballen.

Naar school fietsen mocht wel, maar toen de jongen zich ook daar dinsdag onwel voelde, mocht hij na overleg tussen zijn school - het PTI in Kortrijk - en zijn ouders zelf naar huis fietsen. Zijn vader stopte meteen met werken en reed naar huis, maar toen hij daar aankwam vond hij het levenloze lichaam van zijn zoon. Ook de hulpdiensten konden geen baat meer bieden.

Het overlijden is een tweede klap op korte tijd voor de familie. Amper drie weken geleden overleed ook de 21-jarige neef van de jongen, toen hij samen met een vriend kampeerde op de parking van de Duitse voetbalclub VfB Stuttgart.