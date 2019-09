Hoflack stopt met schrijven voor opiniesite Doorbraak

Na een gesprek met parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) heeft Kris Hoflack, directeur communicatie van het Vlaams Parlement, besloten om geen nieuwe stukken meer te schrijven voor de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak. Enkele stukken die op stapel lagen, verschijnen nog wel. Vorige week ontstond ophef om een mediarecensie van Hoflack.

Kris Hoflack, in een vorig leven onder meer hoofdredacteur bij de nieuwsdiensten van VRT en VTM, kreeg vorige week kritiek om zijn recensie op Doorbraak.be van ‘Vandaag’, de nieuwe laatavondtalkshow op Eén gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis.

Zo was er kritiek op het feit dat Hoflack als communicatiedirecteur van het Vlaams Parlement (scherpe) mediakritiek gaf op een programma van zijn gewezen werkgever. Dat hij de presentatrice in de titel bovendien bestempelde als ‘Het meisje Danira’ deed nog meer wenkbrauwen fronsen. De ombudsvrouw gender van het Vlaams Parlement noemde het artikel zelfs ‘beschamend’.

Intussen is er een gesprek geweest tussen Hoflack, de griffier van het Vlaams Parlement en parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA). ‘Daarin hebben we onder meer gesproken over de dunne lijn tussen de vrijheid van meningsuiting van Hoflack als individu en zijn gewenste neutraliteit in functie bij het Vlaams Parlement’, zo legt Vandaele uit aan Belga.

‘Sereniteit verstoord’

Volgens Vandaele heeft Hoflack zelf geconcludeerd dat ‘de sereniteit die nodig is om zijn opdracht binnen het Vlaams Parlement te vervullen, verstoord werd’. Daarom is volgens Vandaele afgesproken dat Hoflack nog wel zijn resterende stukken mag publiceren, maar dat het daarna ophoudt.

Ook Hoflack beweert tegen Belga dat hij zelf besloten heeft om niet meer te schrijven voor Doorbraak. ‘Er staan nog wel een paar stukken op stapel. Maar gezien de heisa die mijn artikels veroorzaken, heb ik voorlopig zelf geen zin meer om er nadien nog te maken’, zegt hij. ‘Deontologisch is er geen probleem en mag ik perfect stukken schrijven, maar door mijn job als communicatiedirecteur ligt dit inderdaad gevoelig.’