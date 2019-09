Meerdere gewonden bij steekpartij in Tallahassee, Florida

In een bedrijf in Tallahassee, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Florida, zijn woensdag meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat melden Amerikaanse media.

De steekpartij vond plaats in het bedrijf ‘Dyke Industries’, een groothandel in bouwmaterialen, in een industriepark in Tallahassee. De lokale politie kreeg rond 08:37 een telefoontje over de steekpartij.

Hoeveel slachtoffer er precies vielen, is nog onduidelijk. Ook de ernst van de verwondingen is niet geweten. Volgens ooggetuigen zijn sommige slachtoffers meermaals neergestoken, meldt de lokale krant Tallahassee Democrat. Zeker zes slachtoffers zijn naar het Tallahassee Memorial HealthCare ziekenhuis gebracht.

De vermoedelijke dader is in hechtenis genomen. De politie heeft nog geen gegevens over de identiteit of een motief meegedeeld.