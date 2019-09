TV-tips. Thomas Vanderveken jaagt op kunst

1 WEG VAN HET MEESTERWERK

Canvas 21.20-22.15 uur

Wij wachten in spanning af tot Thomas Vanderveken de wereld rondreist op zoek naar het verhaal achter The fallen Madonna with the big boobies door Van Clomp. Intussen moeten we het stellen met Diana en haar nimfen maken zich klaar voor de jacht door Pieter Paul Rubens. Ook niet slecht.

2 PISNICHT: THE MOVIE

NPO 3, 21.15-22.10 uur

Documentaire over (het gebrek aan) tolerantie tegenover homoseksualiteit in Nederland. Ze was dit voorjaar al te zien, maar ze is bij momenten zo hallucinant dat de VPRO ze nog een keer uitzendt.

3 DRIVEN: THE BILLY MONGER STORY

BBC 1, 23.35-0.35 uur

Billy Monger verloor op zijn achttiende beide benen in een crash op het racecircuit. Nu wil hij het reglement laten veranderen zodat hij toch weer in een racewagen kan kruipen. Bij sommige mensen zit het verstand duidelijk in de benen, blijkt uit deze docu uit 2017, die zo hallucinant is dat de BBC ze nog eens uitzendt.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Een gesprek met Sophie Wilmès (MR) over de politieke toestand. Daarna een gesprek met professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) rond de samenstelling van de Europese Commissie met speciale aandacht voor de domeinen Klimaat (met Jos Delbeke) en Digitaal Beleid.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Wim Van den Eynde maakte voor Pano een reportage over het Deense integratiemodel. Hij komt daarover praten samen met SP.A-voorzitter John Crombez. Regisseur Michael Roskam legt uit welke invloed Apple+-tv en andere streamingdiensten hebben op de filmwereld. Emma Lesuis is een Nederlandse theatermaakster met Surinaamse roots. Ze maakte een voorstelling over de zoektocht naar de plantage waar haar voorouders werkten.